Ünlü kuruluş Merkez Bankası'nın faizleri kaça çıkaracağını açıkladı

Editör: Erhan Songür

Ünlü Banka TCMB’nin Haziran ayında yapacağı toplantıda, yüzde 8.5 olan faiz oranını bir anda yüzde 25’e yükseleceğini iddia etti.

Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçmesinin ardından, yabancı kurumlar ard arda faizi sert yükselişin olacağını öngördü.

TOPLANTIDAN ÖNCE DE YÜKSELTİLEBİLİR

JP Morgan, Pazartesi günü yayımlanan notunda TCMB’nin Haziran ayındaki para politikası toplantısında veya daha erken bir tarihte politika faizini yüzde 25’e yükselteceğini belirtti.

Banka ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda, ‘’Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz’’ ifadelerini paylaştı.

BORÇLANMA YETKİSİ VERMİŞTİ

8 Kasım 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verdiğini duyurmuştu.