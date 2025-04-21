Ünlü kuruyemiş devi iflas bayrağını çekiyor!

Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sıkıntıların ardından şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Konkordato davasında mahkeme, şirketin geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay uzattı.

Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 11859 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketin konkordato süreci, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında kamuoyuna bildirilecek.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.

Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak.

Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 2017'de 110 milyon dolara satın alınan Peyman, 5 yıl sonra İş Holding'e satılmıştı

30 yıldır faaliyette olan Eskişehir merkezli kuruyemiş markası bir süredir mali krizdeydi.

Peyman'ın 2025 yılına girerken darboğazdan çıkmak için konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Şubat 2025’te mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet tanımıştı.

Son olarak şirket tanınan mühlet boyunca herhangi bir ekonomik düzelme yaşayamadığından mühlet süresi 2 ay daha uzatıldı.