Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor. Sakın yemeyin

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Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor. Sakın yemeyin

Ünlü kuruyemiş markasının ürünlerinde insan sağlığına zarar veren bakteri bulundu. Şirket apar topar ürünlerini marketlerden toplamaya başladı.

Zincir marketlerden satılan ve sıklıkla tercih edilen bir kuruyemiş ürünü zararlı bakteri bulunması nedeni ile tek tek toplatılıyor.

Dünya ve Türkiye’de satılan ve insan sağlığı için zararla olduğu belirlenen bir ürün daha tercih edenlerin kabusu oldu. Uzmanlar yenilmemesi için uyardı.

Aktarılan bilgilere göre Monolith Mitte markasına ait soyulmuş ayçiçeği çekirdeği paketlerinin içinde Salmonella bakterisi tespit edildi. Marka ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı ve ürünleri geri çekme kararı verdi.

Şirket konuya ilişkin bir açıklama yaparak son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan söz konusu ayçiçeği paketlerini toplamaya başladıklarını duyurdu. Bu sırada satın almış olan müşterilere ise paketleri açmamaları ve tüketmemeleri uyarısı yapıldı.

Diğer yandan markalarını satın alan müşterilerinin satış fişi olmadan aldıkları paketleri marketlere iade edebilecekleri söylendi.

SALMONELLA BAKTERİSİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI

Salmonella bakterisi girdiği vücutta kısa sürede hastalıklara neden oluyor. Salmonella bakterisi olan bir ürünü tüketen kişide halsizlik, ishal, kusma ve yüksek ateş görülüyor.

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