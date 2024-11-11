Ünlü manken ateş kustu! Paylaştığı pozuna cinsel istismar ve terör şikayeti geldi

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar nedeniyle sık sık gündeme gelen, Didem Soydan’ın son karesiyle gündeme bomba gibi düştü.

HESABI BANLANDI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Terörist paylaşım şikayeti aldığını ifade eden Soydan, o fotoğrafı da paylaşarak "Bu fotoğraf yüzünden hem istismar hem terörist paylaşım şikayeti aldım Instagram da bu şikayetleri değerlendirmeden hesabımı banladı.

Instagram ülkeye göre muamele yapıyor. Kurulduğu ülkedeki kadınlara özgürlük ama ortadoğu ülkesinin kadına tü ka*a diyen bi adilik sistemi" ifadelerini kullanarak ateş püskürdü.

Soydan açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Yani artık bunları hala yazıyor ve yardım dileniyor olmaktan sebep sinirden tir tir titriyorum dört senedir tam dört senedir mücadele veriyorum soruyorum başvuruyorum mail atıyorum yok oğlu yok!

Hesabım devamlı şekilde cinsel istismar şikayeti alıyor ya da haksızlığa ses çıkartmamdan sebep siyasi terör kapsamında banlanıyor.

Şu kadar takipçi arasında yok mu bu konuyu instagram yetkileri için sağlam bi subum haline getirecek, ulaştıracak bir avukat biri bi şey?

Kaç tane işim kaldırıldı üzerinde hesabım üst üste banlanmaktan bütün algoritması görünürlüğü kayboldu (bu benden algoritma isteyen markalara normal potansiyelinden bin kat düşük bir sayfa göstermek ve işi otomatikman kaybetmek demek) kaybedilen işleri ve repütasyonu kim karşılayacak asla bir muhattap yok sistemde

Kaç ajans ve marka yetkilisinden ara ara şu mesajı alıyorum şok olursunuz görseniz "paylaşımlarınızı ne zamandır görmüyoruz artık çalışmıyorsunuz " diye düşündük diyorlar hesabın içine ettiler banlamaktan"