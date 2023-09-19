Ünlü manken ip bikiniyle sokağa çıkınca polise şikayet edildi

Bağdat Caddesi’ndeki yürüyüşleriyle gündem olan manken Melisa Aydınalp bu kez İstanbul Kadıköy'de ortaya çıktı.

Daha önce bir çok sokak performansı sergileyen manken Melisa Aydınalp Kadıköy’de vatandaşlar tarafından giydiği kıyafet nedeniyle polise şikayet edildi.

Olay yerine gelen polis şikayet eden vatandaşlarla konuşurken polisin Aydınlap için ‘psikoloji bozuk’ dediği iddia edildi.

Görüntülerde Aydınalp’in "Siz nasıl bir vatandaşa psikoloji bozuk diye teşhis koyup hakaret edersiniz" dediği polisin ise Aydınalp’i dinlemediği görüldü.