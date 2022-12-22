22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tülin Şahin aralık ayında kızıyla birlikte deniz keyfi yaptı

Tülin Şahin aralık ayında kızıyla birlikte deniz keyfi yaptı

Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkmak için Antalya’ya giden ünlü manken Tülin Şahin, yurdun büyük bölümünde havaların iyice soğuduğu günlerde kızıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:53
Takip Et

Ünlü manken Tülin Şahin için yaz bitmedi! Aralık ayında deniz keyfi

Tülin Şahin aralık ayında kızıyla birlikte deniz keyfi yaptı
+
Aa
-

Antalya’da katıldığı organizasyon sonunda kentte kalan ve kısa bir tatil yapan ünlü manken Tülin Şahin, önceki gün yazdan kalma güneşi görünce denize girdi. 

DENİZE GİRMEK HARİKAYDI

Ünlü manken, kızı Siena Leyla’nın sadece ayaklarını suya soktu. Şahin, “Memleketimde yaz bitmemiş. Muhteşemsin Antalya. Aralık ayında 24 derece, denize girmek harikaydı” dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
6
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
7
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿''Yeni asgari ücret yurttaşları yoksulluğa mahkum etti''
﻿''Yeni asgari ücret yurttaşları yoksulluğa mahkum etti''
﻿''Yeni asgari ücret yurttaşları yoksulluğa mahkum etti''
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika deposu için için yanıyor
﻿Kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika deposu için için yanıyor
﻿Kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika deposu için için yanıyor
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.