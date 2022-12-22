Tülin Şahin aralık ayında kızıyla birlikte deniz keyfi yaptı

Antalya’da katıldığı organizasyon sonunda kentte kalan ve kısa bir tatil yapan ünlü manken Tülin Şahin, önceki gün yazdan kalma güneşi görünce denize girdi.
DENİZE GİRMEK HARİKAYDI
Ünlü manken, kızı Siena Leyla’nın sadece ayaklarını suya soktu. Şahin, “Memleketimde yaz bitmemiş. Muhteşemsin Antalya. Aralık ayında 24 derece, denize girmek harikaydı” dedi.
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