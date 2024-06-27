Ünlü mankenden cinsel istismar itirafı: 16 yaşındayken çırılçıplak soyulup...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü mankenden cinsel istismar itirafı: 16 yaşındayken çırılçıplak soyulup...

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, 16 yaşındayken kaldığı yatılı tedavi merkezinde zorla ilaç verildiğini ve personel tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti. The Hill gazetesinin haberine göre Hilton, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen “Çocuk Refahının Güçlendirilmesi ve Amerika’nın Çocuklarının Korunması” konulu oturumda bu deneyimlerini paylaştı.

Ünlü mankenden cinsel istismar itirafı

Hilton, çocukların ve gençlerin yatılı tedavi merkezlerine yerleştirilmesinin yol açtığı zararı kişisel deneyimlerinden biliyor. 16 yaşındayken evdeki yatağından gece yarısı nasıl “koparıldığını” ve bu tür merkezlere nasıl nakledildiğini anlattı.

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Hilton, “Zorla ilaç verildi ve personel tarafından cinsel istismara uğradım. Şiddetli baskı gördüm, koridorlarda sürüklendim, çırılçıplak soyuldum ve hücre hapsine atıldım” dedi.

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Hilton, ailesinin de manipüle edilerek kandırıldığını belirterek “Şu anda sesi olmayan çocukların sesi olmak için buradayım. Bu komite, onları korumak için iki partili çözümleri ileriye taşıma sorumluluğuna sahip” diye konuştu. Koruyucu aileye verilen çocukların “çocuk hapishanesi” gibi soğuk tesislerde büyümelerine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Hilton, bu çocukların maruz kaldıkları muamelenin suç teşkil ettiğini vurguladı.

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Hilton, çocukların güvenli aile merkezlerinde büyümeyi hak ettiğini ifade ederek “Eğer sistem içerisindeki bir çocuksanız, sözlerimi duyun: Seni görüyorum, sana inanıyorum, neler yaşadığını biliyorum ve senden vazgeçmiyorum. Siz önemlisiniz, geleceğiniz önemli, güvende olmak ve desteklenmek için her fırsatı hak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı .

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