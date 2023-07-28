Ünlü markaların marketlerdeki fiyat oyunu. Kazığın böylesi etiketlerde ortaya çıktı

Ünlü markaların marketlerdeki fiyat oyunu ortaya çıktı. Aynı firmanın farklı etiketlerle piyasaya sürdüğü ürünlerdeki fiyat farkı dikkat çekti.

Ünlü markaların marketlerdeki fiyat oyunu. Kazığın böylesi etiketlerde ortaya çıktı

Enflasyonla birlikte gıda fiyatlarının da artması ile birlikte vatandaşlar en ucuz ürünleri almak için marketleri ve pazarları karış karış geziyor. Öte yandan aynı ürünlerin markasının değişmesi ile birlikte fiyatlarının değişmesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video fiyat farkını oraya koydu.

‘Kimbuaslihan’ adıyla Instagram’da paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Migros’ta iki farklı marka ile sayılan aynı ürünün fiyatlarını karşılaştırdı. Aynı firmanın ton balığını iki farklı marka ile aynı ürünü piyasaya sürdüğüne dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı birinin 118 lira diğerinin ise 50 lira olduğunu söyledi.

Aynı fiyat farkının ayranda da olduğu görüldü.

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