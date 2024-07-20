Ünlü markanın sahibi hayatını kaybetti. Denizde kalp krizi geçirdi

Denizlili iş insanı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzerken kalp krizi geçirdi.

Tokat'ın fenalaştığını fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokat'ı önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından da Söke Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tokat, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Tokat’ın cenaze programı ise henüz belli olmadı.

PAMUKKALE ŞARAPLARININ KURUCUSUYDU

Yasin Tokat, Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan ve dünya çapında tanınan Pamukkale Şarapları'nın kurucusuydu.