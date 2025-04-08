Ünlü markanın salçaları boyalı çıktı! Utanmadan bir de reklamını yaptılar

Bayırlı Zeytincilik firmasının salçalarının kırmızı görünmesi için boya kullandığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yaptığı denetimler sonucu taklit ve tağşiş yapan firmaların isimlerini açıklamaya devam ediyor. Son güncellenen listede, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarla tanınan Bayırlı Zeytincilik firması da yer aldı.

SALÇALARA GIDA BOYASI KARIŞTI

Bayırlı Zeytincilik, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “Boya kesinlikle yoktur”, “Boya bulandan ücret almıyoruz” ve “Bu kalite başka yerde yok” gibi ifadelerle salça satışı yapıyordu. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı resmi analizler sonucunda, firmanın Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ürettiği domates ve biber salçalarında gıda boyası bulunduğu belirlendi. Firma, salçalarını “doğal” ve “katkısız” olarak tanıtırken, yapılan laboratuvar analizleri bu iddiaların doğruluğunu çürüttü.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOĞAL SALÇA DİYE SATIŞ YAPIYORLARDI

Bayırlı Zeytincilik’in, sosyal medya kullanıcılarını “doğal, katkısız, ev yapımı” gibi ifadelerle ikna etmeye çalıştığı görülürken, bu tür ürünlerin güvenliğine yönelik endişeler de gündeme geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar, tüketicilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları gıda alışverişlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI İÇİN SIFIR TOLERANS

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamada denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi: “Tüketicilerin aldatılmasını önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır.” Bu açıklama, gıda üreticilerinin şeffaflık ilkesine daha sıkı bağlı kalması gerektiğini ortaya koyuyor.