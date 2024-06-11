Ünlü markanın ürünlerinde kanserojen madde bulundu. Hemen çöpe atın

Milyonlarca kişinin satın aldığı mutfak malzemelerinde kanserojen madde bulunmasının ardından ünlü marka ürünlerini alelacele toplatma kararı aldı. Dağıtım yapılan market ve alışveriş merkezlerinden ürünler geri çağırıldı.

Aktarılan bilgiye göre Alpine markasına ait çok sayıda üründe yasal sınırın çok üzerinde ve insan sağlığını tehdit eder boyuttu primer aromatik amin (PAA) bulundu.

Şirket kansejeron madde içeren PAA’nın tespit edilmesinin hemen ardından harekete geçerek toplama işlemlerine başladı. Başta kaşık, spatula, kepçe, patates ezeceği olmak üzere çok sayıda mutfak gereci imha edilmek üzere toplatılıyor.

Alpine markasına satılan ürünler içinde bir çalışma başlatarak müşterilerin satın aldıkları ürünleri kesinlikle kullanmaması konusunda uyardı.

Müşterilere şirket ürünlerini aldıkları satış noktalarına teslim etmeleri halinde kasa fişi olmaksızın paralarını geri alabilecekleri söylendi.

PRIMER AROMATİK AMİNLER NASIL BULAŞIR?

İnsan sağlığı açısından zararlı olan Primer Aromatik Aminler (PAA), plastik gıda ambalajları ile besinlere geçiyor. Özellikle ısıl işlem uygulanmış gıdalar plastik ambalajlar ile paketlendiklerinde Primer Aromatik Aminlerin (PAA) oluşumu gıdalar ile birlikte tüketiliyor.