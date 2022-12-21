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  • Ünlü market zincirinde bozuk ciğer skandalı. Madem ürünler hatalı neden hala raflarda

Ünlü market zincirinde bozuk ciğer skandalı. Madem ürünler hatalı neden hala raflarda

Şok markette satılan tavuk ciğeri bozuk çıkarken aynı şikayetle gelen birçok vatandaşın olduğunu ve hatanın üretim kaynaklı olduğunu söyledi. Ürünü bozuk çıkan vatandaş, “Madem birçok ürün bozuk çıktı neden o ürünleri toplayıp geri göndermediler de satmaya devam ettiler” dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:22
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Ünlü market zinciri Şok’ta bozuk ciğer skandalı. Madem ürünler hatalı neden hala raflarda

Ünlü market zincirinde bozuk ciğer skandalı. Madem ürünler hatalı neden hala raflarda
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bir vatandaşın Şok marketler zincirinin bir şubesinden aldığı tavuk ciğeri bozuk çıktı. Vatandaş eve gidip paketi açtığında yeşillenmiş ve kokan ciğerle karşı karşıya kaldı.

Ürünü alıp mağazaya götüren vatandaş ürünü iade ederken market çalışanları, bu üründe aynı sorunu birden çok kez yaşadıklarını ve ürünün imalatından kaynaklı bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Vatandaş ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Madem ürününü imalatından kaynaklı bir sorun var ve birçok vatandaş aynı ürünü iade için getirdiyse bu ürünü hala neden rafta tutup satıyorlar. Bozuk ürün geldiğinde yapmaları gereken tüm ürünleri kontrol etmek ve ürünleri raflardan toplayıp iade etmek” ifadelerini kullandı.

 

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Tulin baskurt
21.12.2022 12:38
Bu ara marketlerde bozuk gıdalar cogaliyo a 101 den alihan yufkalarda küflü cikiyo  
 
Baki
21.12.2022 12:02
Vatandaş alırken ürünü neden kontrol etmemiş  
 
Vatandaç Vatan
21.12.2022 11:45
Üç harflilerden neden et ürünü alıyorsunuz onu anlamdım. aynı sorunu geçmişte bende yaşadım ve artık bir daha ALMIYORUM.....  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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