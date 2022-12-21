Ünlü market zincirinde bozuk ciğer skandalı. Madem ürünler hatalı neden hala raflarda

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bir vatandaşın Şok marketler zincirinin bir şubesinden aldığı tavuk ciğeri bozuk çıktı. Vatandaş eve gidip paketi açtığında yeşillenmiş ve kokan ciğerle karşı karşıya kaldı.

Ürünü alıp mağazaya götüren vatandaş ürünü iade ederken market çalışanları, bu üründe aynı sorunu birden çok kez yaşadıklarını ve ürünün imalatından kaynaklı bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Vatandaş ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Madem ürününü imalatından kaynaklı bir sorun var ve birçok vatandaş aynı ürünü iade için getirdiyse bu ürünü hala neden rafta tutup satıyorlar. Bozuk ürün geldiğinde yapmaları gereken tüm ürünleri kontrol etmek ve ürünleri raflardan toplayıp iade etmek” ifadelerini kullandı.