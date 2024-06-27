Ünlü market zincirinde 50 yıl sonra gelen değişim kararı

50 yıl sonra gelen değişim kararı

Türkiye’den Migros’un da aralarında bulunduğu üretici, perakendeci ve e-pazaryeri 20 firmanın dünya CEO’ları, bu konuda ortak bir deklarasyon imzaladı.

GS1 standartlı QR Kodlar, tüketicilere geniş çapta bilgi sağlama ve kasada taramayı mümkün kılma gibi birçok yeni imkân sunuyor.

Migros, Uzman Kasap ürünlerinin GS1 QR Kod sistemi ile tam izlenebilirliğini sağlayarak bu alanda ilk adımı attı. 2027 yılına kadar GS1 standartlı QR Kod sistemini tüm kasalardan ve online olarak kullanılmak üzere hazır hale getirecekler.

Üreticiler, teknik hazırlık sürecinde ürettikleri ürünlerin etiketlerine GS1 standartları doğrultusundaki QR Kodları entegre edecek, perakendeciler ise kasa sistemlerini bu QR Kodları okuyacak şekilde güncelleyecek. GS1 barkod sistemi, ilk kez kasada taranmasının ardından 50 yıl geçtikten sonra GS1 standartlarında QR Kod sistemine yerini bırakıyor1. Bu gelişme, ürün izlenebilirliğini artırırken süreçlerde de verimlilik sağlayacak.