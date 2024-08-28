Ünlü market zincirinden aldığı sütlaç küflü çıktı

Adana'da yaşayan Oğuz B., iddiaya göre dün akşam merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bulunan BİM marketten 2 adet sütlaç satın aldı.

Şahıs, eve gittiğinde sütlaçların küflü olduğunu fark ederken, aldığı sütlaçların son tüketim tarihinin de 29 Ağustos olduğunu gördü.

"‘SATIŞ YAPMAM LAZIM' DİYEREK SATTI”

Sosyal medyada paylaşım yapan Oğuz B., “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben parasında değilim ama bunu bir çocuk alıp yese ne olacaktı. Kasiyer bir de bana bunu ‘Satış yapmam lazım' diyerek sattı” ifadelerini kullandı.

RULO KAYMAKLAR İADE EDİLMİŞTİ

Bir süre önce de Edirne’nin Enez ilçesinde Altınkum Sahilinde bulunan BİM şubesinde SEK marka rulo kaymaklar, son kullanma tarihi geçmemesine rağmen küflendikleri için birçok müşteri tarafından iade edilmişti.