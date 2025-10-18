İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında İstanbul Kadıköy'de bulunan ünlü bir meyhane zincirinin şubesinde yaşanan adisyon krizini anlattı.

ŞARJ İÇİN 45 TL

Ödenen hesap sosyal medyada gündem oldu. 10 bin lira hesap çıkaran işletmenin telefon şarjı için ücret 45 TL alması tartışma yarattı.

45 TL'LİK ŞARJ ÜCRETİ

Arkadaşının ödediği 10 bin liralık hesabın içinde 45 liralık şarj ücreti olduğunu belirten Cankurt, ''Şaka yapıyor sandım. Adisyonun fotoğrafını gösterince ikna oldum ama bu nasıl bir işletme zihniyetidir, anlayamadım doğrusu! Pes diyorum'' ifadelerini kullandı.

Cankurt’un paylaştığı adisyon sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok vatandaş uygulamaya tepki gösterdi.