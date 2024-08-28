Ünlü milyarder Fenerbahçe ile anlaşamadı Galatasaray'ı havalara uçurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Sponsorluk anlaşması nedeniyle Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen törende, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın protokol imzaladı.

İş insanı Ahmet Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada. Galatasaray ile yaptığı şort sponsorluk anlaşması ve Fenerbahçe ile yaşadıklarını anlattı.

"FENERBAHÇE ÇOK YÜKSEK RAKAM İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin çok para istediğini ve bu nedenle Galatasaray'a gittiklerini söyleyen Ahmet Ahlatcı, "İsmimizi insanlara öğretelim diye sponsor olmak istedik. Fenerbahçe, 'bu sene şampiyon olacağım' diye çok yüksek bir rakam istedi. Ben ve 2 oğlum Beşiktaşlı, kızım Galatasaraylı. Beşiktaş da çok fazla istedi (sponsorluk ücreti) ama Galatasaray'a gittik, 50 milyon lira istediler, 5 taksitle. 'Çorumspor'a para yok, az var, Galatasaray'a 900 milyon lira veriyor' diye yazıldı. 50 milyona her maç 20 VIP bilet veriyor. Galatasaray'ın reklam değeri var, Çorum'umuzun manevi değeri var" ifadelerini kullandı.