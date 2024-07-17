Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesiyle birlikte tüm sporseverlerin gözü yaklaşan olimpiyatlara çevrildi.

Bu sene Paris’te düzenlenecek olan olimpiyatlar 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Organizasyona 102 sporcu ile katılacak olan millilerin olimpiyat kıyafetleri belli oldu.

Adidas tarafından ‘Team Türkiye’ serisi ile çıkan kıyafetlere sürpriz tepki geldi.

Kıyafetlerin tasarımını beğenmeyen ve fiyat olarak çok yüksek olduğunu belirten ünlü milyarder Nevzat Aydın sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

"FİYATLARA HİÇ GİRMEYEYİM"

Aydın paylaşımında, “Adidas Paris Olimpiyatları için ‘Team Türkiye’ serisi yapmış. Heyecanlandım ama kısa sürdü. Çok az üründe ay-yıldız var, korkunç bir Türkiye fontu, eşofman ve şortlarda Türkiye bile yazmıyor - düz kırmızı beyaz - ve tabii ki ne XXL var ne de çocuk. Fiyatlara ise hiç girmeyeyim. Kerhen, yapmış olmak için yapmışlar” dedi.