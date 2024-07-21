Ünlü milyarder istediğini aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü milyarder istediğini aldı

Bir süredir Fredy transferi için çaba harcayan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk mutlu sona ulaştı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrumspor’da transfer çalışmaları hız kazandı.

FREDY BODRUM'DA

Süper Lig’de iddialı olacak bir kadroyu kurmak isteyen yeşil-beyazlılar orta sahaya takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamda, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır” ifadelerine yer verildi.

FİKRET ÖZTÜRK VE ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Oyuncunun bir süre Bodrum FK’ye transfer olma konusunda tereddütleri olsada kulübün milyarder başkanı Fikret Öztürk ve oğlu Ali Şafak Öztürk bizzat devreye girerek Fredy’yi ikna etti.

PERFOMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da 27 maça çıkan Fredy 2 gol 8 asist kaydetti.

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