Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu yardım çağrısında bulundu! "Can güvenliğim yok"

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, dört yılı aşkın süredir takipçisi tarafından tehdit ediliyor ve siber zorbalıklara maruz bırakılıyor.

KULLANICI ADINI METRES GÜLŞAH OLARAK DEĞİŞTİRMİŞTİ

İki yıl önce ünlü modacının sosyal medya hesabını çalarak Saraçoğlu'nun kullanıcı adı ''Metres Gülşah'' olarak değiştirilmişti.

Bu tacizlere ve tehditlere dayanamayan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, kişisel sosyal medya hesabından can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

GİTTİĞİ OTELLERDE SAPIK TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ünlü isim; gittiği otellerde o kişi tarafından takip edildiğini, mesaj yoluyla tehdit edildiğini ve yakınındaki kişilerin de saldırıya uğradığını açıkladı. ''Üzerime yakışmayan her türlü iftirayı bana atabilir'' diyen Saraçoğlu, Kıbrıs seyahatinde kendisine yaşatılan dehşet verici olayı da takipçileriyle paylaştı.

''Ruh hastası kanı bozuk bir manyakla uğraşıyorum'' diyen Saraçoğlu, ödül töreni için Kıbrıs'ta konakladığı otelin kendisine bu konuda hiç yardımcı olmadığını, kamera kayıtlarının kendisine verilmediğini ve polis çağırmaya gerek duymadıklarını belirtirken ''Çocuğumla geziyorum'' diyerek kendisinden çok çocuğu için endişelendiğini ve onu korumak istediğinin altını çizdi.

Ünlü modacı açıklamalarda bulunduğu videolu paylaşımların ardından ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir resmi de hikayesinde paylaştı. Paylaşımının üzerine ''Büyük harflerle yazıyorum'' notunu düştü.