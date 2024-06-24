Ünlü modacının tekne turu karakolda bitti

1 haftalık tatil için Fethiye’ye gelen ünlü modacı Tolga Çam ve ailesi, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Bir senenin yorgunluğunu atmak için yurt dışı yerine kendi ülkesinde tatil planı yapan Çam’ın tatili zehir oldu.

Teknenin limandan ayrılması ile başlayan neşeli tatil turu sonlara doğru gemi kaptanın davranışları ve kafasına göre hareket etmesiyle Tolga Çam ve ailesini çileden çıkaran bir ortama dönüştü.

Gezinin beklediği kalitede olmadığını ve hizmetten memnun kalmadığını belirten Tolga Çam, olayı Kaptanın eşine söyledikten sonra, ‘’O zaman o teknelere binseydiniz, biz bu şekilde hizmet veriyoruz’’ cevabı aldı.

Tolga Çam ise “Hangi tekneye bineceğimi size mi soracağım” diye karşılık verince gemi kaptanının ağıza alınmayacak ağır küfürler etmesi üzerine kavganın da fitili ateşlenmiş oldu.

Daha sonra ettiği küfrün ağır olduğunu anlayan gemi kaptanı defalarca Tolga Çam’dan özür dileyerek konunun kapanmasını istedi.

Olayı videoya çekerek mağduriyet havası vermeye çalışan geminin kaptanı ve ailesi, ünlü modacı Tolga Çam’ı sosyal medya üzerinden itibarını zedeleyecek yayınlar yapmaya başlaması konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı.

Tüm bu yaşanan gelişmeler neticesinde bir açıklama yayımlayan Tolga Çam ise şunları söyledi:

Bugün yaşadığım talihsiz olayla ilgili olarak bazı asılsız iddiaların gündeme geldiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Tatil için kiraladığım teknenin kaptanıyla yaşadığım bir anlaşmazlık ne yazık ki kamuoyuna yanlış ve çarpıtılmış bir şekilde yansıtılmıştır. Bu nedenle, gerçekleri açıklamak ve iddialara cevap vermek üzere açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki, kaptan ile aramızda yaşanan olayın mağduru tarafım ve ailemdir. Tatil için kiraladığımız teknede tamamen kötü ve kabul edilemez bir muameleye maruz kaldık. Aramızda bir tartışma yaşansa da herhangi bir şiddet olayı kesinlikle söz konusu değildir. Kaptanın eşine veya başka birine yönelik fiziksel şiddet uyguladığım iddiaları tamamen mesnetsizdir ve gerçek dışıdır. Böyle bir davranış benim kişiliğime ve değerlerime tamamen aykırıdır. Şiddet, her ne şekilde olursa olsun, hiçbir durumda kabul edilemez ve asla tasvip edilemez.

Şahsım, her zaman etik değerlere ve toplumsal sorumluluklara bağlı kalmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, topluma ve çevreme karşı duyduğum sorumluluğun bilincindeyim. Bu tarz asılsız iddiaların, yıllar boyu emek vererek inşa ettiğim itibarıma zarar vermemesi adına gerekli adımları atacağımı ve bu süreçte yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim.

Bir takım maddi menfaatler elde edilme amacı taşıyan bu spekülasyonun ve iftiraların aksine gerçeğin adaletin önünde aydınlığa kavuşacağına olan inancım tamdır.

Hakarete ve darba uğrayan, mağdur edilen tarafım ve ailemdir. Dün gece nezarethanede kalan ve adli işlem yürütülen, ciddi derecede aleyhine para cezası kesilen kişi ise tartışmanın diğer tarafıdır. İtibarımı zedelemek isteyen, iftira atan, hakaret içeren beyanlarda bulunan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve manevi tazminat davası açacağımı ayrıca ifade etmek isterim.