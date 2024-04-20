Ünlü model en büyük derdini anlattı. Şaşırtan aşk itirafı

Ünlü ve çekici olmanın flört dünyasında kendisine hiç yardımcı olmadığını söyleyen Louanna Jasmin, güzelliğine rağmen yine de sayısız kez aldatıldığını söyledi.

31 yaşındaki ünlü model görünüşünün 10 üzenden 10 puanı hakkettiği halde sıklıkla aldatılmasına bir türlü anlam veremediğini dile getirdi. .

Düzgün fiziğini korumak için çok uğraştığını, hatta bazı küçük estetiklerle güzelliğine güzellik kattığını anlatan Louanna Jasmin, yine de birlikte olduğu erkeklerin gözlerinin dışarıya dönmesini engelleyemediğini söyledi.

En çekici kadınlar arasında yer aldığını halde neredeyse bütün erkek arkadaşları tarafından aldatıldığını söyleyen Louanna Jasmin, 'Benden daha güzel birini mi buluyorlar?' diye sordu.

İlk gençlik yıllarından bu yana çok kez aldatıldığından yakınan Louanna erkeklerin onun güzel görünüşünden etkilendiğini ve kişiliğini tanıma zahmetine girmediklerini söyledi. Bir kadın ne kadar ateşliyse aldatıma şansının o kadar yüksek olduğunu söyleyen güzel model, erkeklerin onun bir beyni olduğunu fark ettiklerinde bunu kaldıramadıklarını ve ondan kaçtıklarını anlattı.

Sohbet etmekten bilimkurgu filmlerinden müzik üzerine konuşmaktan hoşlandığını anlatan Louanna Jasmin, erkeklerin onun ne düşündüğü ile ilgilenmediği söyledi. Louanna Jasmin erkek arkadaşlarının yanı sıra eski nişanlısının da kendisini aldattığından dert yandı.