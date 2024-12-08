Ünlü müzisyen Doğan Cem ailesinin sırrını ilk kez açıkladı: Bir daha açıklamayacağım

Genç bir yetenek olarak son zamanlarda daha fazla duyulan Doğan Cem Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

AİLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü müzisyen Doğan Cem, anne ve babasıyla çekildiği aile fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜNLÜ İSİM ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Anne ve babanın arasındaki yaş farkı dikkat çekince Doğan Cem ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Annemle ve babamla yaş farkımın dikkat çektiğini biliyorum ve sürekli yorumlarda “Annen seni ne zaman doğurdu?” gibi soruları alıyorum. Evet, annem beni doğurmadı. Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Keşke bu gerçeği onlardan öğrenmiş olsaydım ama bir kuzenimden öğrendim.”

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ŞANSI”

O zamanlar biraz üzüldüm belki ama zamanla şunu fark ettim:

Onların öz çocuğu olsaydım, bundan daha fazlası olamazdı .Beni bir kere bile incitmediler, hor görmediler. Babamın anneme, annemin babama karşı bir sevgisizliğini ya da saygısızlığını hiç görmedim. Ailemde hep sevgi, saygı ve güven vardı. Bugün çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim: Hayatımın en büyük şansı, onların çocuğu olmaktır."