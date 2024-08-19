Ünlü otomobil markası 1,3 milyon aracını geri çağırıyor

Çin'deki otomobil düzenleyici kuruluş, yakın tarihli bir açıklamada, 2005 ile 2017 yılları arasında üretilen yerli ve 2003 ile 2018 yılları arasında üretilen ithal olmak üzere toplamda 1.350.000'den fazla BMW aracının geri çağrılacağını duyurdu. 1 serisinden 6 serisine kadar olan otomobilleri ve X1'den X6'ya kadar olan SUV modellerini kapsıyor. Geri çağırmanın sebebi, Takata marka hava yastığı inflatörlerinin potansiyel patlama riski taşıması ve bu durumun direksiyon simidi değiştirilmiş araçlarda hava yastığının açılması durumunda yolcular için tehlike oluşturması olarak belirtildi. Takata'nın kusurlu hava yastıkları, geçmişte ABD, Malezya ve Avustralya'da meydana gelen ölümcül kazalardan sorumlu tutulmuştu.

ABD'de BMW, direksiyon simidinin orijinal olmayan bir Takata şişirici ile değiştirilmiş olabileceği şüphesiyle 390.000'den fazla aracını geri çağırdı. Ford ve Mazda ise, Takata hava yastığı inflatörlerine sahip 475.000'den fazla aracın kullanılmaması konusunda araç sahiplerini uyardı. Araçlar 2003 ile 2015 yılları arasında üretilmiş olup, potansiyel güvenlik riskleri taşıyorlar.

Stellantis, ABD'de geçtiğimiz yıl yaşanan ve ölümle sonuçlanan bir patlama olayının ardından, 2003 model Dodge Ram pikapların sahiplerine, hava yastığı inflatörleri değiştirilmediyse araç kullanımını durdurmaları çağrısında bulundu. Çin'deki BMW sahipleri, direksiyon simitlerini kontrol ettirmek üzere bir bayiye başvurabilir veya direksiyon simidinin fotoğrafını ve araç kimlik numaralarını yükleyerek iki hafta içinde geri dönüş alabilirler. BMW, etkilenen araçlardaki sürücü tarafı hava yastıklarını ücretsiz olarak değiştireceğini taahhüt etti.