Ünlü otomotiv devi yüzlerce kişiyi işten çıkartıyor

ABD'li General Motors, yazılım ve hizmetler biriminde görev yapan yüzlerce çalışanını işten çıkartacak.

Detroit merkezli otomotiv devi General Motors (GM), yazılım ve hizmetler biriminde işten çıkarmalara hazırlanıyor.

GM tarafından gerçekleştirilen açıklamada, şirketin süreçleri kolaylaştırarak hız ve mükemmellik hedeflerine ulaşmayı amaçladığını ve bu noktada büyük etki yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği bildirildi.

Yeniden yapılanma sürecinde, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki bazı ekiplerde personel çıkarmalarına gidileceği açıklandı.

1000’DEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILACAK

Şirket, GM'nin liderliğini artıran çalışanlara minnettar olduğuna dikkat çekerken, işten çıkarmaların tam olarak kaç kişiyi kapsayacağına dair açıklama yapılmadı.

Fakat, ABD basınında yer alan haberlerde, GM'nin bu işten çıkarmalar kapsamında 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği iddia edidi.

Özellikle GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsünde çalışan yaklaşık 600 kişinin de bu işten çıkarmalardan etkileneceği belirtildi.