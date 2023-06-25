Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu makyajsız haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle gündem oldu. Saraçoğlu bu defa makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.