Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu makyajsız haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle gündem oldu. Saraçoğlu bu defa makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu makyajsız haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Editör: Özlem KIRAL

Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkan Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu son paylaşımıyla olay oldu.

afra-deniz.jpg

Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ünlü çift denizde öpüşürken görüntülendi.

64972a84e4bfdc2294be2350.webp

Bu haberlerin yankısı sürerken Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-06-25-083845.png

Doğal haliyle paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'na beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ekran-goruntusu-2023-06-25-083935.png

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bebek gibisin', 'Doğal mı doğal', 'Afra makyajsız halin çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

İlgili Haberler
Afra Saraçoğlu'nu şoke eden eşcinsellik sorusu. Röportaja anında son verdi
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması
Afra Saraçoğlu bir reklam anlaşmasına daha imza attı! Kaşesi dudak uçuklatıyor
Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Gvardiol geleceği için kararını verdi Spor
Gvardiol geleceği için kararını verdi
Japon deprem uzmanı en tehlikeli fay hattını açıkladı. İstanbul için flaş uyarı Güncel
Japon deprem uzmanı en tehlikeli fay hattını açıkladı. İstanbul için flaş uyarı
Akaryakıta bayram öncesi zam Ekonomi
Akaryakıta bayram öncesi zam
Vatandaşın belini büken faturalardan Saray bile şikâyetçi. Yine itibardan tasarruf etmediler Güncel
Vatandaşın belini büken faturalardan Saray bile şikâyetçi. Yine itibardan tasarruf etmediler
Tehlikeli madde taşıyan tren raylardan çıkarak nehre düştü Dünya
Tehlikeli madde taşıyan tren raylardan çıkarak nehre düştü
Kendi kendini eğitebilen robot geliştirildi Teknoloji - Otomotiv
Kendi kendini eğitebilen robot geliştirildi