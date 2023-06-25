Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu makyajsız haliyle yorum yağmuruna tutuldu

Editör: Özlem KIRAL
Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkan Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu son paylaşımıyla olay oldu.
Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ünlü çift denizde öpüşürken görüntülendi.
Bu haberlerin yankısı sürerken Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı.
Doğal haliyle paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'na beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Bebek gibisin', 'Doğal mı doğal', 'Afra makyajsız halin çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.