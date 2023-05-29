Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu seçim sonrası kararını verdi! "Bana gitme vakti göründü"

Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaparak "Bana gitme vakti göründü. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu seçim sonrası kararını verdi! "Bana gitme vakti göründü"

Editör: Özlem KIRAL

İstanbullu Gelin, Menajerimi Ara, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer alan 28 yaşındaki Ahsen Eroğlu seçim sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Seçim sonuçları belli olduktan sonra paylaşım yapan genç oyuncu paylaşımında "Bana gitme vakti göründü" dedi.

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"ÇÖZÜM YOLLARI BULMAYA GİDECEĞİM"

Ahsen Eroğlu daha sonra ise paylaşımında hislerine açıklık getirdi.

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Ünlü isim "Sandık başında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yılları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem. Ama insan gibi yaşama hakkı istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum" dedi.

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