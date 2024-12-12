Ünlü oyuncu Aslıhan Güner gözyaşlarını tutamadı! Konuşmakta zorluk çekti

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Empati programına Aslıhan Güner konuk oldu. Güner ölüm üzerine konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

"Ölüm kalana zor olan bir şey" derken konuşmakta zorlanan ünlü oyuncu babasına dair de konuştu. "Daha iyiyim" diyen Aslıhan Güner "Babamı kaybettim ben çok zor" ifadelerini kullandı.

2020 yılında babasını kaybeden ünlü oyuncu, “En büyük dileğim ve hayalimdi. Babam evlendiğimi görsün ve ben onunla dans edeyim. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi zaten. Lenfoma kanseriydi babam, sonra ilik oldu. Allah tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin, çok zor bir hastalık. Babam 2 kez o savaşı kazanmıştı, 3'üncü kez nüksetti" dedi.

Aslıhan Güner, "Cenaze törenlerini hiçbir zaman sevmedim. İnsanların acısı varken insanların yemek beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken birinin market alışverişi muhabbeti yapması, senin işinle ilgili herhangi bir sorunun sana sorulması, insanlık dışı ve acıyı anlamamak gibi geliyor. Onlar beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da mesajsa artık, günümüzde öyle şeyler var. Yeterli…" ifadelerini kullandı.