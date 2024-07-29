Ünlü oyuncu Bakanlığı böyle rezil etti: Mersin'in euro bölgesinde olduğunu bilmiyordum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Bakanlığı böyle rezil etti: Mersin'in euro bölgesinde olduğunu bilmiyordum

Oyuncu Mustafa Üstündağ, turistik yerlere euro ile girilmesine sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla tepki gösterdi.

Oyuncu Üstündağ, Mersin'deki bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alındığını söyleyerek bu duruma isyan etti.


"MERSİN'İN EURO BÖLGESİNE BAĞLANDIĞINI BİLMİYORDUM"


"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için çok utandım." diyen ünlü oyuncu, "Çünkü Mersin'in euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Üsündağ, elindeki biletleri göstererek, "Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerinde euro ibaresi olan dört tane bilet. Dün girdiğimde Cennet–Cehennem 435 liraydı. Eğer bir hafta sonra gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar. Çünkü Kültür Bakanlığımız, Sigma denen bir şirkete devretmiş buraları." ifadelerini kullandı.

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