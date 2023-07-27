Ünlü oyuncu Başak Güröz dünyaevine girdi

Yaklaşık 2.5 yıl aşk yaşadığı nişanlısı Gurur Aydoğan'la evliliğe üç ay kala ayrılık kararı alan Başak Güröz, sevgilisi Canberk Türkeç ile dün nikâh masasına oturdu.

"TAM DA HAYAL ETTİĞİMİZ BİR GÜNDÜ"

Düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, "Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü. Bu eşsiz günün her anında emeği geçen çok teşekkür ederiz” mesajını yazdı.

Başak Güröz'ün düğün fotoğraflarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve 'tebrik' yorumları geldi.

