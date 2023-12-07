Ünlü oyuncu belediye başkanlığı için aday adayı oldu

Usta oyuncu Filiz Taçbaş 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanındıktan sonra pek çok yapımda rol aldı.
Usta oyuncu CHP’den belediye başkanlığı aday adayı başvurusunda bulundu. Taçbaş, İzmir Foça Belediyesi için aday adayı olduğunu duyurdu.
MEHMET ESEN DE ADALAR İÇİN ADAY
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel Başkanı Mehmet Esen, CHP'den Adalar Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu yaptığını açıklamıştı.
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