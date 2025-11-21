Biletlerin karaborsaya düşmesi üzerine Laçin’den de sert bir tepki geldi.Megastar Tarkan’ın 2019’dan beri Türkiye’de ilk kez İstanbul’da konser vereceğini duyurması, hayranlarında büyük heyecan yarattı. Dudak uçuklatan fiyatlı dört konserin biletleri satışa çıktığı anda siteler kilitlendi, kısa sürede hepsi el değiştirdi.

BERNA LAÇİN’DEN BİLET FİYATLARI ÜZERİNE YAPILAN YORUMLARA YANIT

Tarkan’ın yıllardan sonra İstanbul sahnelerine dönmesi heyecanı doruğa taşırken, bilet fiyatları etrafındaki ekonomik eleştirilere Berna Laçin’den çarpıcı bir yorum geldi.

Laçin, sosyal medya paylaşımında yüksek fiyatlara karşın biletlerin hızla tükenmesini şöyle açıkladı: 'Madem para yok Tarkan Konser biletleri nasıl bitti? Çünkü; İnsanlar önce duygusal olarak aç. Üstelik geleceğe dair umut olmadıkça bugün için para harcanır. Tarkan sadece bir pop star değil, Türkiye’nin daha refah ve daha mutlu yaşadığı günlerin sembolü. O şarkılar yeniden o duyguyu çoğaltıyor. Yeni şarkı var ama insanlar birkaç saat için de olsa 90’lar ve 2000’erin başındaki ruha ışınlanmak istiyorlar. Hepsi bu. Ve insanlar hala aç!'

32 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKAN BİLETLER TÜKENDİ

Tarkan’ın konser biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunuldu. Yoğun ilgiyle bilet siteleri çöktü.

Satış başlar başlamaz tüm biletler tükendi. Tarkan, klasik hitlerini ve Kuantum 51 albümünden şarkıları seslendireceği konserlerde en ucuz bilet 4 bin liradan başlıyor, ön sıralarda ise 32 bin liraya ulaşıyor. Tarkan, 16-17-20 ve 23 Ocak’ta sahne alacak.