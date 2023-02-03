Ünlü oyuncu Bora Akkaş Milano'da evlendi

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu.
Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan, o anları Instagram'dan paylaştı.
Çiftin nikahına ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Çift, Milano sokaklarına poz verdi.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'a sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.
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