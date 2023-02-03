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Ünlü oyuncu Bora Akkaş Milano'da evlendi

Geniş Aile dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlendi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:11
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Ünlü oyuncu Bora Akkaş Milano'da nikah masasına oturdu

Ünlü oyuncu Bora Akkaş Milano'da evlendi
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Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu.

Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan, o anları Instagram'dan paylaştı.

Çiftin nikahına ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Çift, Milano sokaklarına poz verdi.


Bora Akkaş ve Oben Alkan'a sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.

 

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