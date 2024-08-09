Ünlü oyuncu böyle rahatladı. Yeni sezon öncesi soluğu orada aldı

Seyran karakteriyle gönülleri fetheden ünlü isim, yoğun geçen sezonun ardından soluğu detoks kampında aldı.

Avusturya'nın ünlü Vivamayr Kliniği'nde kendine zaman ayıran Saraçoğlu, buradan paylaştığı pozlarla takipçilerini şaşırttı.

"Buraya gelerek ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım" diyen oyuncu, yeni sezonda daha da enerjik bir Seyran izleyeceğimize işaret etti.

Afra daha önce de Seyran karakterinin kendisine çok şey kattığını ve özellikle öfke kontrolünü öğrenmesine yardımcı olduğunu belirtmişti.

Ünlü oyuncunun bu sayede 3. sezon öncesi detoks kampında yenilendiği şeklimde yorumlandı.

Avusturya'da yaptığı detoks ile hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini dinlendiren oyuncu, sosyal medyada paylaştığı pozlarla hayranlarını mest etti.

Daha önce Seyran karakterinin kendisine öfke kontrolü konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Afra, yeni sezonda daha da güçlenmiş bir şekilde karşımıza çıkacak gibi göründü.

Saraçoğlu, yeni sezonda daha da parlak bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

YALI ÇAPKINI'NIN KONUSU NEDİR?

'Yalı Çapkını' Gaziantepli Korhan Ailesi'nin reisi Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alır.

Ferit, sorumsuzluklarıyla ailesini, özellikle de dedesi Halis Ağa'yı fazlasıyla kızdırdı.

Ailesi, Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülen bir kızla evlenmesine karar verir. Bu evlilik süreci, Ferit'in ve ailesinin hayatında önemli değişikliklere yol açtı.

Dizi, sadece bir aşk hikayesini değil, aynı zamanda aile içi ilişkileri ve geleneksel değerleri de ele aldı.

Ferit'in evlilik sürecinde yaşadığı zorluklar ve ailesiyle olan çatışmaları, izleyicilere duygusal ve dramatik anlar sunari.