Burcu Kara, 9 günlük bebeğinin fotoğrafını paylaştı

7 yıl önce Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017 yılında oğlu Ali Çınar'ı dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Burcu Kara, minik bebeğinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

"9. gün"

Ünlü oyuncu, oğlu Can’la kucağında çektiği selfie’yi şu notla yayınladı:

“Bir küçük süt meselesi. Bizi merak eden tüm sevenlerimiz için, 9. günümüzün özeti bu.”