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Ünlü oyuncu Burcu Kara'ya hırsızlık şoku

Uçuş 811 adlı filmde gelgitleri olan bir karakteri canlandıran oyuncu Burcu Kara, çekimler sırasında yaşadığı bir olayı anlattı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:05
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Ünlü oyuncu Burcu Kara çekimdeyken evini soydular

Ünlü oyuncu Burcu Kara'ya hırsızlık şoku
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Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu oyuncu Burcu Kara'ydı.

Uçuş 811 adlı filmde gelgitleri olan bir karakteri canlandıran Burcu Kara, çekimler sırasında yaşadığı bir olayı anlattı.

Burcu Kara, katıldığı programda, evinin soyulduğunu açıkladı. 

Kara şöyle konuştu: 

"Uçuş 811, daha önce yapılmamış türden bir film. Gel gitleri ve sorunları olan çok katmanlı bir karakteri oynuyorum. Hem tür olarak hem de rol olarak çok heyecan vericiydi benim için. Hayatımın en zor işiydi. Hurdaya çıkan uçakların götürüldüğü devasa bir hangarda çalıştık.

KADIN ÇALIŞANI SOYDU

Dolayısıyla ısıtılmasına imkân yoktu. Korkunç bir soğukta çalıştık. Birkaç saat evde uyuyup film çekimi için sete gidiyordum. Bu sırada çalışan kadın evimi soymuş. Film bittikten sonra soyulduğumu öğrendim. Çekimler gece yapıldığı için sabah karşı gelip uyuyordum, dörtte kalkıp tekrar sete gidiyordum. Evde ne var ne yok kontrol edemedim. Soyulmuşum."

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