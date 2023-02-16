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Çağatay Ulusoy'un ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy yıllar önce şarkıcı Akın'ın 'Oldu mu Yar' isimli şarkısına çektiği klipte rol aldığı ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy'un, bu klibin ardından keşfedildiği iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:37
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yıllar önce kliplerde oynadığı ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy'un ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı
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Türk dizilerinin aranılan yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'un ünlü olmadan önce müzik klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Mankenlik  ve oyunculuğu bir arada yapmakta olan Çağatay Ulusoy televizyon  dizilerine başlamadan önce Akademi 35 Buçuk`ta oyunculuk eğitimi almıştı. Ayrıca Üniversite sıralarında  tiyatro sanatçısı Ayla Algan`dan özel oyunculuk dersleri alan yakışıklı oyuncu dizi ve filmde oynamak istediğini Ayla Algan ile paylaşmıştır.

Artık binlerce hayranı olan ve televizyon dizilerinde başarılı rollere imza atan oyuncu şöhret basamaklarını tırmanmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı.

Yıllar önce şarkıcı Akın'ın klibin de oynayan Çağatay Ulusoy sosyal medyada gündem oldu

 

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