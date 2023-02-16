Çağatay Ulusoy'un ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı

Türk dizilerinin aranılan yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'un ünlü olmadan önce müzik klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Mankenlik ve oyunculuğu bir arada yapmakta olan Çağatay Ulusoy televizyon dizilerine başlamadan önce Akademi 35 Buçuk`ta oyunculuk eğitimi almıştı. Ayrıca Üniversite sıralarında tiyatro sanatçısı Ayla Algan`dan özel oyunculuk dersleri alan yakışıklı oyuncu dizi ve filmde oynamak istediğini Ayla Algan ile paylaşmıştır.

Artık binlerce hayranı olan ve televizyon dizilerinde başarılı rollere imza atan oyuncu şöhret basamaklarını tırmanmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı.

Yıllar önce şarkıcı Akın'ın klibin de oynayan Çağatay Ulusoy sosyal medyada gündem oldu