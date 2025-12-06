Poyraz Karayel, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve şimdilerde de Rüya Gibi dizisinde yer alan ünlü oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlü oyuncu kazada kimsenin yara almadığını söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Nalçakan, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı bizzat kendi ağzından aktardı.

'DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİ'

Trafik kazasına ait görüntüleri paylaşan oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti."

Celil Nalçakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda.

Geçirdiği trafik kazasının ardından ünlü oyuncu Celil Nalçakan kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine adım attı. Ardından Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde rol aldı. Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile yıldızını parlattı. Daha sonra, İntikam adlı dizide oynadı. Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuştu. Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat verdi. Şimdilerde ise Rüya Gibi dizisinde Tarık karakterini canlandırıyor.