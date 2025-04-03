Ünlü sanatçı Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Cevat Şakir’e hayat veren ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

"BİR PROTESTO BİÇİMİDİR"

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır."

Sosyal medya hesabından boykota destek veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, paylaşımının ardından Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan apar topar çıkarıldı. Pusat'a da destek veren ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, "Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" ifadelerini kullandı.