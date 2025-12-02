Oyuncu Cemre Cansaatçi, sosyal medyada tanıştığı takıntılı bir kadın yüzünden hayatının en korkunç dönemini yaşadı.

Bir yıldır “Barış Kaya” sandığı kişinin aslında Kübra Kaya olduğunu öğrenince şoke oldu ve ölüm tehditleri alınca soluğu karakolda aldı.

Beş korku filminde oynayan 29 yaşındaki Cemre Cansaatçi, 2023’te sosyal medyada Barış Kaya ile tanıştı. Yaklaşık bir yıl boyunca iletişimleri hiç kesilmedi.

İddiaya göre Kaya bir gün itiraf etti ve aslında kadın olduğunu, gerçek adının Kübra olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız olan Cansaatçi iletişimi tamamen kesince, Kaya bunu hiç kabul etmedi.

Sabah’tan Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, Kübra Kaya, genç oyuncuyu rahatsız etmeye devam etti; eski konuşmalardan aldığı ses kayıtları, görüntüler ve aile bilgilerini kullanarak tehditlere başladı.

SON ÇARE POLİSTE BULDU

Cansaatçi önce tüm hesaplarını engelledi ama Kaya sürekli yeni sahte profiller açarak tacizine devam etti. Yaşadığı korku yüzünden evini dahi değiştirmek zorunda kaldı.

Bir süre tehditlere boyun eğip mecburen konuşmaya devam eden Cansaatçi, başka biriyle görüştüğünü öğrenen Kaya’nın tacizini daha da artırdığını söyledi ve sonunda polise gidip şikayetçi oldu.

ARKADAŞIMA “ONU ÖLDÜRÜRÜM, KESERİM” DEMİŞ

Cemre Cansaatçi ifadesinde Mersin’de yaşayan Kübra Kaya’dan şikayetçi olduğunu belirterek şunları anlattı:

"27 Ekim akşamı beni aradı, yine engelledim. Bu kez arkadaşıma ulaşmış ve 'Onu öldürürüm, keserim, benden korkun. Beni şikayet edeceğin polisin anasını da bacısını da...' şeklinde tehditler savurmuş.

Daha önce sicilinin kötü olduğunu, benden korkmam gerektiğini söyleyerek defalarca tehdit etti. Yaklaşık bir buçuk senedir bu şahıstan tehdit alıyorum. Beni tehdit eden Kübra Kaya isimli kişiden davacı ve şikayetçiyim."

CEMRE CANSAATÇİ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. 12 Ağustos 1996 Manisa doğumlu. 1.78 boyunda, 52 kilo. Celal Bayar Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu.

2017’den beri Büyü 2, Musabbar, Rem, Lanetli Anlaşma, Cinni Kabus gibi birçok korku filminde ve Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisinde rol aldı. Yeni projelerine devam ediyor.