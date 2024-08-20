Ünlü oyuncu düğününde boy gösterdi! Tarzına bir bakan bir daha baktı

Popüler dizi Yalı Çapkını'nda Seyran’ın ablası Suna’yı canlandıran Beril Pozam ile Ferit’in sağ kolu Abidin’i canlandıran Ersin Arıcı, evlenerek dünyaevine girdiği bildirildi. Bu mutlu günde, çiftin arkadaşları ve meslektaşları onları yalnız bırakmadığı görüldü.

Beril Pozam'ın Afili Aşk dizisinden yakın arkadaşı Burcu Özberk de düğüne katıldı. Özberk'in siyahlar içindeki şıklığı büyük beğeni topladı.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinde tanışan Suna ve Abidin karakterlerini canlandıran Beril Pozam ve Ersin Arıcı, gerçek hayatta mutluluğa adım attı. Çift, aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Bu özel günde çiftin yakın dostları ve aileleri de yanlarındaydı. Özellikle Beril Pozam’ın eski rol arkadaşı Burcu Özberk, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Burcu Özberk, derin dekolteli ve askılı siyah elbisesiyle düğüne katıldı. Elbisesini siyah ayakkabılarıyla tamamlayan oyuncu, sosyal medyada takipçilerinden tam not aldı.

TAKİPÇİLERDEN ÖVGÜ YAĞDI

Saçlarını zarif bir topuzla şekillendiren Burcu Özberk, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Takipçileri, “Harika görünüyorsun”, “Çok güzelsin”, “Her halinle mükemmelsin”, “Güzelliğin şaka gibi” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

ARŞİVDEN...