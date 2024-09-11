Ünlü oyuncu Erkan Can dolandırıldı: 9 bin dolarımı aldılar

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Ünlü oyuncu Erkan Can dolandırıldı: 9 bin dolarımı aldılar

Beyaz perde ve ekranların ünlü aktörü Erkan Can yeni filminin ön gösteriminde telefon dolandırıcılığına uğradığını açıkladı. Can yeni filminin ön gösteriminde uğradığı dolandırıcılığı “Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim” ifadeleri ile anlattı.

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın oynadığı 'Meşru Gayrimeşru" filminin ön gösterimi önceki gün Zincirlikuyu'da yapıldı. Filmin başrolünde yer alan Erkan Can, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım" dedi.

Erkan Can, önceki gün 'Meşru Gayrimeşru' filminin Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'da düzenlenen ön gösterimindeydi.

Usta oyuncu, telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde, başına böyle bir olay geldiği için rol aldığını itiraf etti.

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"OYUNCU OLMAMA RAĞMEN RESMEN YEDİM"

Erkan Can, "Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi. Yapımcılığını Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği film, 27 Eylül'de vizyonda.

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