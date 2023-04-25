Ünlü oyuncu F1 Pilotu olmaya hazırlanıyor. Film için gerçek yarışa katılacak

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor. Yapım, yarış esnasında çekilecek ilk film olacak

Ünlü oyuncu F1 Pilotu olmaya hazırlanıyor. Film için gerçek yarışa katılacak

Editör Osmancan EROK

ABD'li oyuncu Brad Pitt, yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği Formula 1 filminin çekimlerine bu yaz başlıyor.

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Brad Pitt, Damson Idris ile başrolleri paylaşacağı filmin yapımcılığını ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton üstleniyor. Pitt, filmde, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.

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ÖZEL İZİN

Brad Pitt, Formula 1 filmini çekmek için bu yaz, F1 Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile ilk etapta yarışacak.

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Filmin baş yapımcısı olan 'a karşı yarışacak olan Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt'e ilk turda filmi çekmesi için özel izin verildiği öğrenildi.

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"BİR İLK OLACAK"

F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde yarış sırasında çekilecek film görüntüleri hakkında konuştu. "Çok yakında Silverstone'da çekime başlayacağız" diyen Domenicali, "Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak. Yapım açısından oldukça saldırgan bir iş olacak, ancak F1'in asla durmadığını göstermenin değişik bir yolu olacak" diye konuştu.

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