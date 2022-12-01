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Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğrafları olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah iddialı pozlarını 1 buçuk milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan o pozlara yorum yağdı

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:32
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya fotoğrafları büyük ses getirdi

Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğrafları olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Bergen filminde başrol olmasıyla uzun süre gündem olan oyuncunun son instagram pozları beğeni topladı.

Şu sıralar işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla da  gündeme gelen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına; Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Melis Sezen, İpek Filiz Yazıcı ve Alina Boz gibi ünlü isimler de beğeni attı.

Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

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