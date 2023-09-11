Ünlü oyuncu gizlice evlendi! Konuklara gizlilik sözleşmesi imzalattırdı

Dünyaca ünlü oyuncu, dünya evine girdi. Kaptan Amerika'nın yıldızı Chris Evans, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alba Baptista ile evlerinde düzenledikleri sade bir törenle evlendi.

Ünlü oyuncu gizlice evlendi! Konuklara gizlilik sözleşmesi imzalattırdı

Chris Evans ve kız arkadaşı Alba Baptista, hafta sonu sürpriz şekilde hayatlarını birleştirdi.

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Tören evde gerçekleşirken her şeyin çok gizli tutulduğu ve sadece çok az konuğun davet edildiği öğrenildi. Çifte yakın bir kaynak yıldızlarla dolu davetli listesinde Robert Downey Jr, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi Chris Evans’ın Marvel'daki rol arkadaşlarının da yer aldığını açıkladı.

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KONUKLARA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR

People dergisine göre; düğünde ayrıca John Krasinski, eşi Emily Blunt, Elsa Pataky ve Susan Downey de yer aldı. Bu yıldızlarla dolu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alınması da dikkatlerden kaçmadı. Davetliler törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladı. Bununla da yetinmeyen Chris Evans ve Alba Baptista, aynı zamanda törende davetlilerin telefon kullanmasına da izin vermedi ve herkesin cep telefonları nikahtan önce toplandı.

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