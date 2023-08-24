Ünlü oyuncu Halle Berry eski kocasına nafaka ödeyecek

Gösteri dünyasından ünlü isimler boşanma haberleriyle olduğu kadar nafaka talepleriyle de dikkat çekiyor. Şimdi de Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry nafaka davasıyla gündemde.

Halle Berry, boşanma anlaşması kesinleştikten sonra eski kocası Olivier Martinez’e nafaka olarak ayda 7 bin 360 euro ödeyecek.

Ünlü oyuncunun ayrıca 2 milyon doların üzerinde elde etmiş olduğu gelirin de yüzde 4,3’ünü ödemesi gerekecek.

Berry ve Martinez 2013 yılında dünyaevine girdi. Berry, 2015 yılında Martinez'e boşanma davası açtı.

