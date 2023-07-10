Ünlü oyuncu Hande Ataizi sportif açma germe hareketleri yaparak deniz sezonunu açtı

Son olarak Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana' rolü ile kamera karşısına geçen Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türkbükü’ndeki bir beach’de görüntülenen çifte, arkadaşları eşlik etti.