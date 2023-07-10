Ünlü oyuncu Hande Ataizi sportif açma germe hareketleri yaparak deniz sezonunu açtı

Son olarak Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana' rolü ile kamera karşısına geçen Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türkbükü’ndeki bir beach’de görüntülenen çifte, arkadaşları eşlik etti.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi sportif açma germe hareketleri yaparak deniz sezonunu açtı

2012 yılında dünyaevine giren Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile Hande Ataizi, 2014 yılında oğulları Aslan Leon'u kucaklarına almıştı. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Güzel oyuncu, uzun süredir kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor.

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BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türkbükü’ndeki bir beach’te görüntülenen çifte, arkadaşları eşlik etti.

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KISA SÜRELİ DENİZ KEYFİ

Dinç Aydoğdu, erken saate geldikleri beach’in iskelesinden yalnız başına serin sulara daldı. Akşam saatlerine kadar telefonunu elinden düşürmeyen Hande Ataizi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kısa süre deniz keyfi yaptı.

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AÇMA GERME HAREKETLERİ YAPTI

Oyuncunun denize girmeden iskelenin üzerinde açma germe yapması objektiflere böyle yansıdı

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