Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yasutake tiyatro sahnelerinde elde ettiği başarıdan sonra 80'lerin sonunda TV'ye transfer oldu.

80'li yıllarından ortasından itibaren, neredeyse 40 yıl boyunca boy gösterdiği TV ekranlarında TJ Hooker, Agent with a Heart, Just in Case Amy ve Pretty Little Liars gibi pek çok dizide boy gösteren usta oyuncu en çok Star Trek: The Next Generation adı dizideki Rahibe Ogawa rolüyle hatırlanıyor.

Patti Yasutake Los Angeles'ta tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında ilen vefat etti. Oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.