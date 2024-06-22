Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismiydi

Aksiyon filmlerindeki rolleriyle tanınan aktör Taylor Wily, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı aktör Taylor Wily’nin 20 Haziran’da henüz 56 yaşındayken yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Ölüm nedeni belirtilmeyen oyuncunun hayranları ve arkadaşları acı haberin ardından Wily için veda mesajı yayınladılar.

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Başsağlığı mesajı paylaşanlar arasında eski başrol oyuncusu Peter M. Lenkov da vardı.

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Hem Magnum PI hem de Hawaii Five-0'da rol alan aktör, Instagram'da Wily’i "nazik bir dev" olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Yıkıldım. Kalbim kırıldı. Bazı ayrıntılı duyguları daha sonra paylaşacağım. Çok zor değil mi?"

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Taylor Wily, Hawaii Five-0, Magnum PI ve Forgetting Sarah Marshall gibi birçok aksiyon türündeki projede rol almıştı.

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