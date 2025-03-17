Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Kanserle savaşıyordu

43 yaşında kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Émilie Dequenne, hayatını kaybetti. Dequenne'nin ölüm haberini ailesi ve menajeri duyurdu.

Dequenne, 2023 yılının Ekim ayında böbrek üstü bezi kanseri olan adrenokortikal karsinom (ACC) hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Şubat ayında Dünya Kanser Günü dolayısıyla paylaştığı son Instagram paylaşımlarından birinde, "Ne zorlu bir mücadele! Ve biz seçmiyoruz..." yazmıştı.

18 YAŞINDA CANNES'DA ÖDÜL ALDI

Dequenne, 1999 yılında Rosetta filmiyle 18 yaşındayken Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanarak ünlenmişti

2012 yılında À Perdre la Raison (Bizim Çocuklarımız) filmiyle bir Cannes ödülü daha kazandı ve 2021 yılında Les Choses Qu'on Dit, les Choses Qu'on Fait (Söylediklerimiz, Yaptıklarımız) filmiyle Fransa'nın en önemli film ödüllerinden biri olan César Ödülü'ne layık görüldü.

Çoğunlukla Fransızca filmlerde rol aldı ama 2014 yapımı BBC dizisi The Missing'de polis memuru Laurence Relaud rolünde yer aldı.

Diğer filmleri arasında 2009 yapımı La fille du RER (Trendeki Kız), 2014 yapımı Pas Son Genre (Benim Tipim Değil) ve 2022 Cannes Ödülü adayı Close yer alıyor.