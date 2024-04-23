Ünlü oyuncu Hazal Subaşı uzun ilişki taktiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı uzun ilişki taktiğini açıkladı
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Berfu Yenenler’in programına katılarak uzun ilişki taktiğini açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu Hazal Subaşı, Berfu Yenenler'in sunduğu Talkshow Perileri adlı YouTube programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu programda önceki ilişkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Hazal Subaşı, ilişkilerinde yaşadığı ilginç bir durumu anlatarak, "Eğer ilişkimin uzun sürmesini istiyorsam, hiçbir sorun olmasa bile 6. ayda sevgilimden ayrılıyorum. Benim yokluğumu anlasın diye. 'Bak gidersem, görürsün' taktiğiyle iki yıl süren ilişkim oldu" ifadelerini kullandı.

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Bir senedir Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı ile sevgili olan Hazal Subaşı, evlilik konusunda da açıklamalar yaptı. Subaşı, "Evliliği çocukla bağdaştırdım kafamda. Ama belli de olmaz" diyerek evlilik konusuna yeşil ışık yaktığını ima etti.

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HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi bölümü'nde eğitim aldı. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur , Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı, Bizi Ayıran Çizgi, Sıcak Kafa ve Kötü Adamın 10 Günü adlı projelerde rol aldı.

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